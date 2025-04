Un calendario fitto di appuntamenti con la palla ovale al via ai tornei di rugby primaverili

rugby Cocktail Party, organizzato dal Romagna rugby FC nei giorni 18 e 19 aprile e riservato alla categoria under 16, si è dato il via ai tornei di rugby primaverili organizzati allo Stadio del rugby di Cesena. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 30 aprile dalle. Cesenatoday.it - Un calendario fitto di appuntamenti con la palla ovale: al via ai tornei di rugby primaverili Leggi su Cesenatoday.it Con il bellissimo torneo diCocktail Party, organizzato dal RomagnaFC nei giorni 18 e 19 aprile e riservato alla categoria under 16, si è dato il via aidiorganizzati allo Stadio deldi Cesena. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 30 aprile dalle.

