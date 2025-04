Vincenzo Italiano guida il Bologna alla finale di Coppa Italia contro il Milan

Vincenzo Italiano sta raggiungendo traguardi tecnici che i suoi illustri predecessori avevano solo sfiorato o parzialmente toccato. Sport.quotidiano.net - Vincenzo Italiano guida il Bologna alla finale di Coppa Italia contro il Milan Leggi su Sport.quotidiano.net La prima parola chiave è intensità: non si vincono le partite nei minuti finali, com’è successo anche giovedì notte con l’Empoli, se non ti accompagna fino all’ultimo la ferocia tecnica, atletica e mentale che sa inculcare solo un allenatore ‘top’. La seconda è empatia: nella testa dei propri calciatori e nel cuore di una città intera riescono a entrare solo quelli che poi lasciano un solco duraturo. Citiamo in ordine cronologico Maifredi, Ulivieri e Mazzone, omettendo i pur meritevoli Guidolin e Motta solo perché con la città, in tempi e modi diversi (e nel caso di Guidolin ricucendo poi lo strappo), i due entrarono in collisione. E poi c’è Mihajlovic, che nel cuore dei bolognesi c’è entrato con forza dirompente e per evidenti motivi non ne uscirà mai.Il punto è chesta raggiungendo traguardi tecnici che i suoi illustri predecessori avevano solo sfiorato o parzialmente toccato.

Bologna in ascesa: Vincenzo Italiano guida la squadra verso Champions e Coppa Italia - Ha raccolto un’eredita scomoda, scomodissima. Ha sfruttato estate e autunno per seminare il suo credo, convincere i rossoblù a seguirlo e che nonostante gli addii di Motta e pedine chiave come Zirkzee, Calafiori e Saelemaekers il nuovo Bologna avesse le carte in regola per ripetersi: anzi, per fare meglio. Si è preso il Bologna con un cambio modulo e il passaggio al 4-2-3-1, reinventandosi Odgaard trequartista prima e Ferguson mediano poi. 🔗sport.quotidiano.net

Bologna in finale di Coppa Italia: Vincenzo Italiano guida il sogno contro il Milan

