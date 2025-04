L’eleganza luminosa che attraversa i secoli i lampadari e l’arte della luce

lampadario: in molti ci vedranno forse un semplice oggetto funzionale, ma in realtà si tratta di un vero e proprio simbolo di stile e raffinatezza. L’eleganza luminosa che attraversa i secoli: i lampadari e l’arte della luce su Donne Magazine. Donnemagazine.it - L’eleganza luminosa che attraversa i secoli: i lampadari e l’arte della luce Leggi su Donnemagazine.it C’è qualcosa di profondamente affascinante in uno: in molti ci vedranno forse un semplice oggetto funzionale, ma in realtà si tratta di un vero e proprio simbolo di stile e raffinatezza.che: isu Donne Magazine.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Look di Carlo e Camilla a Ravenna, eleganza sobria ma luminosa - Ravenna, 10 aprile 2025 – Un'eleganza sobria ma luminosa. Adatta all’età e al clima che ha accolto i reali britannici, re Carlo e la regina Camilla, a Ravenna. Forse tra le mise più azzeccate degli ultimi tempi. Raffinati ma non impostati. Naturali ma identitari e con dettagli che conquisteranno i più giovani. Il re in un morbido completo sartoriale grigio perla su camicia bianca. Tocco glamour la cravatta in match con pochette, entrambe in raffinata seta color cremisi e piccole inserzioni a fantasia. 🔗ilrestodelcarlino.it

"La luce del sole attraversa i rami e tutto diventa quiete senza tempo" - VERNOLE - “Il sole al tramonto filtra tra i rami contorti, avvolgendo il paesaggio in un’atmosfera di quiete senza tempo”: è il messaggio che il nostro lettore Giovanni Chirico ci invia insieme a questo suggestivo scatto dalle campagne di Acaya, a Vernole. *** LeccePrima intende regalare... 🔗lecceprima.it

Loro Piana e Dimoremilano al Salone del Mobile 2025: eleganza e innovazione alla Design Week - Per la Milano Design Week 2025, Loro Piana e Dimoremilano uniscono le forze per la prima volta con "La Prima Notte di Quiete", un'installazione che fonde design, arte e l'eccellenza storica dei tessuti Loro Piana. L'installazione, che si terrà nel Cortile della Seta, sede della Maison, ricrea... 🔗milanotoday.it