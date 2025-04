Carica Roma la difesa certezza di Ranieri l’Inter per sfatare attacco e big match

Roma, che nel 2025 ha materializzato in campionato qualcosa di impensabile, specialmente se paragonato a ciò che si è visto nella prima parte di stagione. La serie di 17 risultati utili consecutivi perdura (12 vittorie e i 5 pareggi con Milan, Bologna, Napoli, Juventus e Lazio), per un ritmo da scudetto, se solo il campionato fosse iniziato a metà dicembre. C'è ora un rush finale da brividi, cominciando dall'Inter, per provare a materializzare un sogno.Ciò che è certo è che Ranieri ripartirà dalla difesa, un'arte che ha sempre padroneggiato con grande maestria, e sono i numeri a parlare per lui: solo 8 gol subiti nelle 15 gare di campionato disputate nel nuovo anno, uno score che nessun altra in Serie A ha fatto registrare, con un totale di 32 gol subiti che pone la squadra al 4° posto, alla pari proprio dell'Inter, appena dietro alla Juventus (31), all'Atalanta (30) e al Napoli (25).

