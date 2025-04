Scuola senza zaino niente libri a casa banchi a isole materiale condiviso e più collaborazione in classe Il modello innovativo che cambia la didattica

Nelle scuole primarie e secondarie che adottano il modello "Scuola senza zaino", gli alunni non portano libri e materiale da casa. Tutto rimane in classe, condiviso tra gli studenti per favorire un approccio collaborativo e ridurre il carico fisico ed emotivo.

Addio cattedra e voti numerici, la scuola senza zaino rivoluziona la didattica: agorà, laboratori e tavoli condivisi - Il modello educativo Senza Zaino, nato nel 2002 a Lucca grazie all'intuizione del dirigente scolastico Marco Orsi, sta ridisegnando il panorama dell'istruzione. L'approccio innovativo, che ha già conquistato numerosi istituti in diverse regioni, si fonda su tre pilastri fondamentali: responsabilità, comunità e ospitalità. L'articolo Addio cattedra e voti numerici, la scuola senza zaino rivoluziona la didattica: agorà, laboratori e tavoli condivisi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

