Dal ruolo di Giuntoli al sogno Conte Juve avvisata Non è così scontato ESCLUSIVO

Juventus di Tudor è chiamata ad una reazione immediata contro il Monza, prima di giocarsi moltissimo nella sfida diretta del Dall’Ara contro il Bologna. Due confronti, insomma, che contribuiranno a dare una fisionomia chiara alla poco incisiva stagione della ‘Vecchia Signora’, impegnati fino in fondo a centrare quello che fino a pochi mesi era considerato un obiettivo minimo, ossia la qualificazione in Champions League.Quarto posto che, in realtà, ricoprirà un ruolo importante anche a proposito della possibile riconferma di Tudor. Tema, quest’ultimo, a proposito del quale lo stesso Cristiano Giuntoli ha lasciato una porta aperta poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Parma. Calciomercato.it - Dal ruolo di Giuntoli al sogno Conte, Juve avvisata: “Non è così scontato” | ESCLUSIVO Leggi su Calciomercato.it Sono tanti i casi spinosi in casa bianconera: il triplo annuncio non è affatto passato inosservatoArchiviata la deludente sconfitta subita al ‘Tardini’ contro il Parma, lantus di Tudor è chiamata ad una reazione immediata contro il Monza, prima di giocarsi moltissimo nella sfida diretta del Dall’Ara contro il Bologna. Due confronti, insomma, che contribuiranno a dare una fisionomia chiara alla poco incisiva stagione della ‘Vecchia Signora’, impegnati fino in fondo a centrare quello che fino a pochi mesi era considerato un obiettivo minimo, ossia la qualificazione in Champions League.Quarto posto che, in realtà, ricoprirà unimportante anche a proposito della possibile riconferma di Tudor. Tema, quest’ultimo, a proposito del quale lo stesso Cristianoha lasciato una porta aperta poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Parma.

