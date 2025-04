Fossombrone Calcio sfida Vigor Senigallia ultima trasferta per i playoff

ultima trasferta della stagione 2024-25 quella di domani per il Fossombrone Calcio. Il team di mister Fucili andrà a ‘Goffredo Bianchelli’ di Senigallia per incontrare alle ore 15 la Vigor allenata da Antonioli.Un incontro probante per il Fossombrone che può ancora aspirare ad un posto nei playoff. Al seguito non mancheranno i soliti appassionati tifosi che per l’occasione saranno ospitati nel settore "Gradinata". Il club metaurense a questo proposito ha reso noto che domenica la biglietteria ‘Ospiti’ dello stadio ‘Bianchelli’ resterà chiusa e che ai tifosi ospiti sono stati riservati 200 biglietti e la vendita degli stessi sarà gestita direttamente dalla società del Fossombrone che dopo l’apertura dell’altro ieri preso la segreteria del settore giovanile, oggi si potranno acquistare i biglietti dalle ore 10 alle ore 12 direttamente allo stadio nella sede sotto la tribuna. Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone Calcio sfida Vigor Senigallia: ultima trasferta per i playoff Leggi su Ilrestodelcarlino.it della stagione 2024-25 quella di domani per il. Il team di mister Fucili andrà a ‘Goffredo Bianchelli’ diper incontrare alle ore 15 laallenata da Antonioli.Un incontro probante per ilche può ancora aspirare ad un posto nei. Al seguito non mancheranno i soliti appassionati tifosi che per l’occasione saranno ospitati nel settore "Gradinata". Il club metaurense a questo proposito ha reso noto che domenica la biglietteria ‘Ospiti’ dello stadio ‘Bianchelli’ resterà chiusa e che ai tifosi ospiti sono stati riservati 200 biglietti e la vendita degli stessi sarà gestita direttamente dalla società delche dopo l’apertura dell’altro ieri preso la segreteria del settore giovanile, oggi si potranno acquistare i biglietti dalle ore 10 alle ore 12 direttamente allo stadio nella sede sotto la tribuna.

