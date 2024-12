Zon.it - “Move, mobility makes tomorrow“: alla Stazione Marittima il mondo della mobilità a confronto sulle strategie future

“: sarà questo il tema attorno al quale, lunedì 16 dicembre,di Salerno, ildel trasporto pubblico e privato, da Busitalia a Gesac, da Trenitalia a Eav e Air, dai più importanti tour operator del mercato crocieristico alle aziende appartenenti all’organizzazione Cosat, si confronteràe le prospettive del settore. A stimolare il dibattito il Cosat, tra le più importanti società consortili di imprese del trasporto del Sud Italia che, forteventennale e consolidata esperienza, coglierà l’occasione anche per presentare ufficialmente, a nome delle aziende che rappresenta, i suoi servizi e le sue proposte aldelle istituzioni e degli stakeholder., il verbo scelto per intitolare il meeting, significa infatti, muovere e proviene dal latinore, far avanzare.