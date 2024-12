Thesocialpost.it - Monte dei Paschi di Siena, l’app della banca va in down: problemi con bonifici e servizi per controllare il proprio conto corrente

Dalle 8:00 di lunedì 9 dicembre, i clientideidistanno riscontrando gravinell’uso deidigitali. Le difficoltà coinvolgono l’home banking,ufficiale e altre funzionalità, comee il controllo del.Leggi anche: Intesa San Paolo, ancora inLe segnalazioni degli utentiSecondo i dati raccolti dal portaledetector, il 46% delle segnalazioni riguarda laonline, il 30% iri via smartphone e il 25% l’accesso mobile. I disagi sono diffusi in tutta Italia, con particolare concentrazione nelle principali città: Milano, Roma, Torino, Perugia, Livorno, Bari, Venezia e Napoli. Al momento, lanon ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tentando di accedere al sito web, compare un messaggio che informa i clienti di “interventi di manutenzione in corso” e offre un numero verde per l’assistenza.