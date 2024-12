Ilgiorno.it - Luino, la rissa fra ragazzi sventata alla stazione e i controlli antidroga: in campo carabinieri e Polizia locale

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 9 dicembre 2024 – Nel week end dinon c’è stato solo il maxi raduno di adolescenti avvenuto sabato pomeriggio presso laferroviaria e il McDonald’s, a tenere impegnate le pattuglie dellainsieme ai. Infatti, nella notte tra sabato e domenica, nella cornice dei servizi Smart (Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) promossi dall’assessoratoSicurezza di Regione Lombardia, si sono svolti una serie dida parte delladi, dove è stato messo inun importante dispositivo per contrastare comportamenti sempre più diffusi e pericolosi come la guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche e/o stupefacenti. I presìdi sul territorio Diversi sono stati i punti presidiati e controllati nel corso della notte, partendo da Corso XXV Aprile e laFerroviaria e finendo sulle principali arterie di scorrimento che attraversano il territorio comunale.