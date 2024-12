Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese fa di tutto per complicare la posizione dell’indiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:49 Ecco laattuale, non facile perperché il Bianco ha una validissimae il Nero ha un certo bisogno, ora, di crearsi qualcosa che somigli a un controgioco.So far so good for, who has a playable position with the white pieces! #pic.twitter.com/CJEwD854Pq— chess24 (@chess24com) December 9,11:46 14. Dc2, molto molto concreta la mossa diadesso.11:45 Adessoha improvvisamente possibilità molto diverse, tutte con il coinvolgimento della Donna che può quasi indifferentemente andare in c2, e2 o d2 seppure i piani siano ben differenti. Alternativamente Cb5 per sfruttare l’avventata a5 didi cui abbiamo parlato prima e il fatto di aver, appunto, lasciato “libera” la casa b5.