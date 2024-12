Isaechia.it - L’Isola dei Famosi, ecco chi condurrà la prossima edizione al posto di Vladimir Luxuria: il nome inaspettato

Una nuovadedeiè ormai alle porte.Dopo il flop de La Talpa, chiusa anticipatamente per ascolti deludenti, Diletta Leotta starebbe anche attraversando un momento non proprio idilliaco con suo marito Loris Karius.Stando all’indiscrezione di Gabriele Parpiglia, la crisi tra i due si vociferava da tempo ma ciò che ha condotto Karius a chiederle un periodo di pausa, è stata la scoperta di messaggi compromettenti tra Diletta e un personaggio noto.Nel frattempo i due sono volati negli USA a trascorrere del tempo insieme per cercare di recuperare il rapporto.Tuttavia, nonostante le numerose critiche incassate dalla Leotta in merito alla propria modalità di conduzione de La Talpa, che non ha convinto per la poca incisività, sembrerebbe in arrivo per lei una nuova – grossa – opportunità.