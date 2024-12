Game-experience.it - LG WebOS riceve il supporto ai giochi fruibili con il telecomando puntatore

LG Electronics ha avviato una collaborazione con Famobi, l’hub tedesco di sviluppo diin HTML, per introdurre sulla piattaformai primicon il.I nuovi titoli sono infatti ottimizzati per essere utilizzati solo attraverso il, senza necessità di controller aggiuntivi, rendendo l’esperienza di intrattenimento su smart TV incredibilmente semplice e coinvolgente.Grazie a questa collaborazione, gli utenti che possiedono uno smart TV LG hanno ora la possibilità di giocare adivertenti come l’avvincente rompicapo “Cut the Rope” e l’intrigante “Thief Puzzle”. Attraverso la collaborazione con partner del settore, LG arricchisce costantemente la propria collezione diper, composta già da 600 titoli.LG ha ampliato ulteriormente la propria offerta anche con gli straordinaridi Play.