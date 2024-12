Calciomercato.it - Inter, operazione difesa: lo scambio per sbloccare il colpo Bijol

Leggi su Calciomercato.it

Inzaghi vorrebbe un nuovo difensore nel mercato di gennaio: lo sloveno dell’Udinese rimane in cima alla lista del club campione d’ItaliaVigilia europea per l’, che domani sera in Germania nella tana del Bayer Leverkusen cerca il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.Jaka(LaPresse) – Calciomercato.itCoperta corta nelle retrovie per Simone Inzaghi, che oltre a Pavard dovrà fare ancora a meno probabilmente di Acerbi, che non smaltito del tutto il problema muscolare alla coscia accusato nelle scorse settimane a Verona. L’esperto difensore ha lavorato solo parzialmente con il gruppo domenica e il suo rientro potrebbe slittare così a lunedì prossimo nel posticipo di campionato contro la Lazio, peraltro sua ex squadra. Inoltre, neanche Bastoni è al meglio dopo il fastidio accusato venerdì sera con il Parma e Inzaghi, anche a scopo precauzionale, valuta di farlo partire dalla panchina con Bisseck spostato sul centro sinistra.