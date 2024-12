Calciomercato.it - Insulti al calciatore della Juve: banditi a vita dallo stadio

“Odio enon sono oneri che siamo chiamati a sopportare. I giovani vanno provati e sostenuti”alntus.sui social, in particolare su Instagram, con il bianconero che ha scelto di disattivare i commenti.alntus: tifosiStadium (LaPresse) – calciomercato.itParliamo di Jonas Rouhi, terzino sinistro ormai stabilmente in prima squadra. Diversi tifosi, sempre se così possiamo chiamarli, si sono scagliati contro di lui dopo la partita col Bologna di sabato scorso, con il ventenne svedese subentrato a inizio partita al posto dell’infortunato Cambiaso.A difesa di Rouhi tanti altri tifosi bianconeri, oltre al collega Graziano Campi, scagliatosi contro chi ha subissato diil classe 2004squadra di Thiago Motta: “Rouhi costretto a disattivare i social per gliricevuti – ha scritto su X – Lantus dovrebbe attivarsi con X per identificare i responsabili e bandirli aStadium.