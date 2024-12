Superguidatv.it - IL VOLO conquista l’Europa: tutte le date del tour LIVE IN CONCERT 2025

Ieri sera, al prestigioso The Kia Forum di Los Angeles, Andrea Bocelli ha regalato al pubblico un evento straordinario, impreziosito dalla presenza de ILcome super ospiti. Il celebre trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha incantato il pubblico americano con esibizioni memorabili di brani iconici come Il Gladiatore e ’O Sole Mio, quest’ultimo interpretato insieme a Bocelli, in un momento che ha lasciato tutti senza fiato.ILalladelReduci da uneuropeo di enorme successo, con una lunga serie di sold out nelle principali capitali, i ragazzi de’ ILannunciano ora il nuovoIN. Organizzato da MT Opera & Blues e Friends & Partners. Di seguito ledel.Ecco ledelINdi IL:2 novembre– Vienna @ Stadthalle3 novembre– Berlino @ Uber Arena5 novembre– Monaco @ Olympiahalle6 novembre– Lipsia @ Leipziger Messe8 novembre– Stoccarda @ Porsche Arena9 novembre– Colonia @ Lanxess Arena11 novembre– Mannheim @ SAP Arena13 novembre– Praga @ O2 Arena14 novembre– Budapest @ MVM Dome25 novembre– Wroclaw @ Hala Stulecia28 novembre– Sofia @ Arena30 novembre– Parigi @ Zenith2 dicembre– Bratislava @ Tipos Arena4 dicembre– Lussemburgo @ Rockhall7 dicembre– Bruxelles @ Forest National11 dicembre– Zurigo @ HallenstadionLe prevendite sono disponibili dal 13 dicembre 2024 su Friends & Partners, con accesso anticipato per il fanclub.