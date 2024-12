News.robadadonne.it - Il colore Pantone per il 2025 è il Mocha Mousse

Con il suo calore avvolgente e l’eleganza naturale, il17-1230) si prepara a conquistare il mondo della moda e del design per il.Come ogni anno, infatti, ilColor Institute ha scelto questa sfumatura di marrone per la sua capacità di evocare comfort, raffinatezza e un pizzico di indulgente lusso.Ilrichiama alla mente il piacere semplice di una tazza di caffè caldo o di una deliziosaal cioccolato. La sua tonalità terrosa e vellutata offre una sensazione di equilibrio, rendendolo perfetto per un mondo che cerca armonia in ogni aspetto della vita. Secondo Leatrice Eiseman, Executive Director delColor Institute, questorappresenta la fusione tra radici profonde e aspirazioni di eleganza, proponendosi come simbolo di benessere e connessione con la natura.