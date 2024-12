Tvzap.it - Gratta e Vinci super fortunato, il cliente incredulo: a quanto ammonta la vincita

Leggi su Tvzap.it

, il: alata. Colpo grosso in una tabaccheria di Misano Adriatico (Rimini), dove unha acquistato unche gli ha fruttato una cifra straordinaria in grado di stravolgere la sua vita. Il titolare dell’esercizio ha raccontato l’accaduto a Il Resto del Carlino, descrivendo i dettagli di dell’episodio incredibile e la reazione di completo choc del. (.)Leggi anche: Maltempo, precipita la situazione in Italia: tangenziali allagate e scuole chiuseLeggi anche: Vittorio Sgarbi, le sue condizioni dopo il tumore: come sta, ilabituale baciato dalla fortunaIl biglietto vincente, uno della tipologiaGold, è stato acquistato nella tabaccheria edicola di Leo Vanzini a Misano Adriatico, nella zona Villaggio Argentina (Rimini).