Bobo Vieri riceve il Tapiro d'Oro dopo l'intervista di Elisabetta Canalis a Belve e conferma: "Una volta da lei le ho prese"

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ila Christian, “attapirato”cheha svelato alcuni particolari del turbolento rapporto che aveva conai tempi in cui si frequentavano.aveva difatti dichiarato a Francesca Fagnani:E’ stata una relazione tossica che mi ha segnato tantissimo, una storia molto tormentata”, in cui spesso è stata tradita. Complice la giovane età, si è ritrovata anche in strada a discutere piuttosto animatamente cone spesso sono dovute intervenire terze persone per separarli. Un rapporto, conclude la, che le ha “provocato molto dolore., intercettato da Valerio Staffelli, ha replicato:«È vero che unadale ho: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata.