News.robadadonne.it - Bianca Balti a Le Iene: “Dopo la diagnosi di tumore ho pianto per le bambine”

Leggi su News.robadadonne.it

La top modelsta affrontando con grande positività ilovarico che le è stato diagnosticato lo scorso settembre, documentando tutto il suo percorso terapeutico sui suoi social.Adesso, intervistata da Niccolò De Devitiis per Leha parlato anche di momenti molto più intimi e privati, dei suoi stati emotivi, condividendo anche con le telecamere una visita in ospedale e un set. Vi raccomandiamo. "Un passo alla volta": le foto dicoi capelli cortissimi per l'inizio della chemio La modella sfoggia il nuovo look in alcune bellissime foto in bianco e nero su Instagram. “Era l’8 di settembre – ha ricordato la modella lombarda, che attualmente vive a Los Angeles – sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato.