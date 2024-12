Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 9 dicembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, lunedì 9è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 9, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diFabio si ritrà a ddifendersi dopo la segnalazione arrivata sul suo conto. Il cavaliere spiegherà a Gemma la verità su questa presunta dama che sarebbe presente nella sua vita, rivelandole che in realtà si tratterebbe di una persona con la quale avrebbe chiuso la conoscenza da diverso tempo. Intanto Michele, dopo aver fatto i conti con il ritorno in studio di Veronica, sarà protagonista di un duro scontro con la ragazza e deciderà di rinunciare a lei, lasciandola andare via dalla trasmissione.