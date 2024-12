Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 9/12/24: uno dei tronisti rimane senza corteggiatori, Fabio Cannone archivia definitivamente Gemma Galgani

Si è registrata oggi una nuova puntata di.Il dating show ideato e condotto come sempre da Maria De Filippi non manca mai di stupire il pubblico ormai da anni affezionato. E anche nella registrazione di oggi è successo qualcosa di clamoroso: una notizia choc per un’attuale tronista. Di chi stiamo parlando? Di Francesca Sorrentino.Ma cosa è successo esattamente in questa nuova registrazione di? Grazie alledi Lorenzo Pugnaloni ecco svelato quanto accaduto in studio:Trono Classico:Francesca Sorrentino è rimasta. In pratica, Paolo non si è più presentato (e aveva anche avvisato la produzione). Mentre Francesco oggi era presente ma non ha mai risposto alle chiamate della produzione e neppure a quelle di Francesca. Lui in studio spiega che per problemi di salute ogni tanto deve stare da solo.