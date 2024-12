Game-experience.it - Alcuni publisher aspettano GTA 6: hanno paura di annunciare le date di uscita dei propri giochi

Leggi su Game-experience.it

Non ci sonoo dubbi che GTA 6 sia uno deipiù attesi di tutti i tempi, fatto questo ribadito anche in queste ore da Jason Schreier, noto giornalista che ha rivelato che praticamente buona parte deisono in attesa di scoprire la data d’del gioco Rockstar Games, così da capire quando immettere sul mercato ititoli.Schreier ha quindi rivelato su Bloomberg che Grand Theft Auto 6 ha effettivamente mancato alcune scadenze per un’, ma nonostante questo all’interno di Take-Two Interactiveancora in programma di rilasciare il gioco nell’autunno del 2025.o per questo motivo, Jason Schreier ha rivelato che altridi videostanno aspettando il più a lungo possibile perledidei, con l’obiettivo di evitare di scontrarsi con GTA 6.