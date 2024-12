Justcalcio.com - Tuttosport – Empoli e Spezia volano con i fratelli del gol

2024-12-08 22:21:51 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:Una domenica da favola per la famiglia Esposito. Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio, ancora una volta, scrivono la storia. I tre, tutti scuola Inter, sono riusciti nuovamente ad andare tutti e tre in gol nello stesso giorno. Non solo: le loro reti sono state fondamentali per i successi di, con entrambe le squadre che continuano a volare in classifica, rispettivamente in Serie A e B., iEsposito in golSebastiano Esposito è riuscito a siglare la sua prima doppietta in Serie A nella sfida tra Verona ed. Al Bentegodi è finita 1-4 per gli azzurri, con l’attaccante a segno due volte nei primi 19? di gara. Per lui un futuro tutto da scrivere, con i toscani che se lo sono assicurati con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita all’Inter.