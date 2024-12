Sport.quotidiano.net - Poggibonsi sfida il Figline: assente Bigica, torna Marcucci

Nel penultimo impegno casalingo dell’andata, iltrova unrinfrancato dal recente successo ottenuto a spese dell’Orvietana. Anche ilè reduce dalla conquista dei tre punti, in virtù dell’1-0 esterno a spese del Terranuova Traiana firmato da Salvadori, e oggi è atteso da un altro ostacolo rilevante nel cammino in direzione dello sprint d’inverno. Per cercare di arrivare, cioè, a un livello di classifica nel complesso rassicurante in previsione delle fatiche di un ritorno da affrontare sempre con la necessaria determinazione. Proprio uno dei protagonisti dei Leoni nella recente trasferta,, èper squalifica: nella domenica del rientro in squadra, il centrocampista del 2001 ha conosciuto un cartellino giallo pesante e adesso quindi non è a disposizione dello staff tecnico con rientro previsto nella prossima partita.