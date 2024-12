Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, Conte ha già scelto la formazione: sarà “rivoluzione” al Maradona!

Manca sempre meno alla prossima sfida tra. Gli azzurri ospiteranno i capitolini dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia. In casanon c’è tempo per pensare all’ultima sconfitta in Coppa Italia. Gli azzurri son chiamati a reagire e dovranno farlo al meglio ancora contro la. I capitolini hanno sconfitti i partenopei per ben 3-1, ma questa sera alla musicaben diversa. All’Olimpico si è vista una squadra del tutto inedita, motivo per il quale Antonioavrebbe giàlaideale per la partita in programma questa sera.La posta in palio è davvero molto alta, ancor più dopo il successo dell’Atalanta che ha conquistato il primo posto in classifica. A tal proposito, Antonioconosce l’importanza del match e non vorrà farsi trovare impreparato.