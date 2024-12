Lucca verifiche su un uomo rientrato dal Congo con sintomi simili a quelli della malattia ad alta mortalità | Ma è già guarito

Leggi su Open.online

Unin Italia dalè stato ricoverato nei giorni scorsi aper controlli, dal momento che presentava una sintomatologia influenzale «potenzialmente riconducibile» allache sta colpendo la regione di Panzi, nel sud-est del Paese africano. Lo ha fatto sapere oggi la responsabile del dipartimentoprevenzione del ministeroSalute, Maria Rosaria Campitiello. Il paziente è stato ricoverato nell’ospedale San Luca didal 22 novembre al 3 dicembre, giorno in cui è stato dimesso in quanto. L’ospedale stesso ne ha informato l’Istituto Superiore di Sanità, che sta monitorando la situazione e procederà ad analizzare alcuni campioni prelevati dagli esami condotti. L’iniziativa sanitaria rientra nel quadro dell’allerta divulgata dal ministero per prevenire qualsiasi rischio epidemico.