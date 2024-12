Sport.quotidiano.net - L’Empoli domina il Verona e inguaia Zanetti: 1-4 al Bentegodi

, 8 dicembre 2024 – Prendere quattro gol nel primo tempo in uno scontro diretto è lo specchio delle difficoltà dell’Hellasdie passeggia alprendendosi tre punti meritati grazie a Esposito, doppietta, Cacace e Colombo, mentre i gialloblù sprofondano sempre di più in una crisi senza fine e cona rischio. Poco atteggiamento, poca energia, poco tutto e i fischi delsono meritati. Sono undici sconfitte in quindici partite, un macigno. Bene invece i toscani che giocano a memoria e con 19 punti mettono un bel divario con la zona pericolante e stazionano, con merito, nella parte sinistra della classifica. Vano il gol di Tengstedt per il parziale uno a tre e in generale il tenore della prestazione scaligera lascia preoccupazioni non banali per il prosieguo del campionato.