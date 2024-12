Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gaspardo mette il timbro, Harper in chiaroscuro

Parravicini 6,5. Comincia il primo ed il terzo quarto sbagliando al tiro. Nel mezzo citiro, difesa, scelte fatte con criterio e impegno. Molto importante nel quarto periodo la sua bomba che riporta Forlì a +11 (55-66) e che taglia un po’ le gambe alla rimonta cremonese. Cinciarini 6,5. Segna 5 punti nel primo quarto quando l’attacco di Forlì sembra legato a doppio filo a lui mostrando che sta tornando in forma. Si sbatte anche in difesa. Ad un punto dalla seconda gara in doppia cifra di fila. Tavernelli 7. Come decidere una partita senza segnare mai dal campo e tentando un solo tiro giocando 22’. Lucido in regia (0 perse), glaciale nel finale dalla lunetta dove segna tutti i suoi punti della gara. Dove aggiunge anche 9 rimbalzi e 21 di valutazione.7. Chiude quasi in doppia-doppia per punti e rimbalzi, con 14 di valutazione ed è sempre presente e importante sui due lati del campo.