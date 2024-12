Immacolata, un tempo le persone più avanti negli anni raccomandavano ai giovani di comportarsi meglio in attesa della Natività

Leggi su Ildenaro.it

Il traguardo è ormai vicino. Unla ricorrenza dell’, soprattutto nella parte a nord dell’Italia, era considerata il punto di partenza del lungo percorso delle festività che si chiudevano ai primi di gennaio, salvo eventuali ponti, il giorno 6.Era o erano, se la ricorrenza cadeva in un giornosettimana, il/i giorni dedicati all’addobbo dell’albero, alla realizzazione del presepe e degli altri ornamenti natalizi.Inoltre, per chi l’aveva, eradi andare a aprire la casa in montagna, cioè a prepararla, per poterla usare durante le festività e anche dopo. A Milano, al Teatro alla Scala, la seravigilia andava in scena il primo spettacolo, che apriva così la Stagione Lirica. Solitamente, fino allo scorso anno, apriva la lista delle autorità presenti in sala il Capo dello Stato.