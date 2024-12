Anteprima24.it - Immacolata in corsa, successo per la “Run Città di Avellino – IV Trofeo Agaton”

Tempo di lettura: 2 minutiE’ andata in scena – lungo Corso Vittorio Emanuele – la quarta edizione deldi, organizzata dall’Runner. “E’ l’ennesima soddisfazione, rispetto all’unica gara cittadina – afferma Nando Romano, presidente della società avellinese – Abbiamo cercato di unire le persone che corrono lungo le strade della regione e non solo. Da questo abbiamo riunito la Family Run”. Evento che ha visto anche la presenza del presidente del Coni provinciale di, Giuseppe Saviano.Una vera tradizione per lacapoluogo negli inizii di dicembre. Appuntamento caduto nel giorno dell’con un corso addobbato a festa per l’avvicinarsi del Natale. Un percorso di dieci chilometri affrontato in due giri e mezzo lungo Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia, Corso Europa, Via Matteotti e poi Piazza Libertà.