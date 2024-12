Biccy.it - Futuro a Ballando e rapporti con Carlucci: confessioni di Mariotto

Negli ultimi giorni abbiamo avuto almeno tre o quattro versioni sui motivi dell’uscita di Guillermodallo studio dicon le Stelle. Alla fine è intervenuto anche lo stilista ed ha spiegato che ha dovuto lasciare lo show per problemi con il suo lavoro all’atelier Gattinoni. Adesso però in molti si chiedono quale sarà ildel giurato aCon le Stelle.tornerà al suo posto o no? Millysul settimanale Chi e sui social è stata criptica e si è limitata a dire: “Lo scopriremo il 14 dicembre alla semifinale di“.Guillermo su Fan Page è stato vago quanto Milly e ha detto che ‘le vie del Signore sono infinite’, poi ha specificato che il suo rapporto con laè splendido e che lei è come una sorella per lui. A questo punto viene da pensare che nella seconda semifinale dello show di Rai Uno rivedremodietro al bancone dei giurati, insieme a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.