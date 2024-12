Zonawrestling.net - Eric Bischoff: “Mi mancano alcuni aspetti del wrestling, ma adesso sto bene così”

Il WWE Hall of Famerha deciso di smorzare le speculazioni riguardo a un suo possibile ritorno al. I rumours, infatti, erano cominciati dopo l’episodio di NXT del 3 dicembre, quando lo storico GM ha fatto la sua prima apparizione nello show di Orlando. Nonostante le parole espresse in passato riguardo alla volontà di allontanarsi dal business, i suoi ultimi commenti lascerebbero pensare che in realtà “la vecchia volpe” abbia ancora qualche asso nella manica.Parlando a Busted Open Radio,ha dichiarato di sentire molto la mancanza del, sottolineando appunto gliche glimaggiormente:“Mi manca molto lavorare con i talenti. Mi piaceva tantissimo quel processo che partiva dall’aiutare qualcuno che stava avendo difficoltà con i promo nel backstage o il lavoro sul ring e insegnarli come raggiungere la propria zona di comfort.