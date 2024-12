Anteprima24.it - Catillo vittoriosa al Pala Miwa contro Torretta

Tempo di lettura: 2 minutiLaSrl Cestistica Benevento conquista la vittoria, sul parquet della Pol., riscattando immediatamente la sconfitta della scorsa giornata. Dopo un primo quarto equilibrato, le cinghialesse prendono il largo, offrendo l’ennesima prestazione di alto livello della stagione. Nel primo quarto, le cinghialesse non iniziano al meglio, pagando le basse percentuali al tiro., d’altro canto, approccia la gara in maniera più decisa, portandosi sul +4 a metà quarto. Nei minuti finali, lasi sblocca con due triple di Zambottoli e, allo scadere, l’ennesima tripla di quest’ultima regala il primo vantaggio di serata alla Cestistica, che chiude il primo quarto 13-10. Laapproccia la seconda frazione con maggior convinzione, toccando il +5, grazie alla grande intensità messa in campo dalle cinghialesse.