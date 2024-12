.com - Basket B nazionale / Jesi vince di carattere sul parquet del Piombino: 62-72

Leggi su .com

Ritorna ai due punti il quintetto di Ghizzinardi dopo la sconfitta nel turno precedente al Palatriccoli. Domenica altra trasferta a Livorno, 8 dicembre 2024 – Torna are laAcademy e lo fa sulle tavole da gioco del.Una vittoria importante,praticamente sempre con la testa avanti, per il morale e per la classifica.: De Zardo 15, Frattoni 11, Castellino 9, Ianuale 8, Sipala 7, Nicoli 6, Onojaife 4, Cartaino 2, Forti, Pieri, Ferraresi, D’onofrio: Petrucci 22, Berra 16, Zucca 15, Cena 8, Bruno 6, Di Emidio 2, Ponziani 2, Valentini 1, Nisi, CarnevaleParziali – 17-20, 15-15, 15-19, 15-18) RISULTATI CLASSIFICA PROSSIMO TURNO15° GIORNATA – domenica 8 dicembre – Luiss Roma – Gema Montecatini 81-72, Ravenna – Herons Montecatini 78-92, Roseto – Cassino 85-56, Caserta – Rieti 95-85, Ruvo di Puglia – Livorno 75-84, Chieti- Virtus Roma 65-74, San Severo – Salerno 79-77, Sant’Antimo – Fabriano 68-54,62.