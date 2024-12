Davidemaggio.it - Amici 24, diretta undicesima puntata

Anticipazionidi domenica 8 dicembre 2024Maria De Filippi conduce su Canale 5 l’di24, registrata venerdì.Tre allievi hanno affrontato la sfida: Luk3 e Chiara l’hanno superata, mentre Diego è stato eliminato a vantaggio di un nuovo cantante che ha preso il suo bancoSpazio inoltre alla consueta gara tra gli allievi. Gli ultimi delle classifiche e, dunque, in sfida, sono risultati TrigNO per il canto (il migliore ancora Nicolò) e Dandy per il ballo (al primo posto Daniele). A giudicare i cantanti sono stati Christian De Sica e Aiello, per i ballerini sono invece arrivati Gabriele Rossi e Alberto Matano.Ospiti musicali della, oltre ad Aiello, anche i Pinguini Tattici Nucleari.24,Davide Maggio.