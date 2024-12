Lanazione.it - Abbandono di cibo, multe fino a 500 euro

"I residui attirano ratti e piccioni", arriva l’ordinanza del sindaco contro l’dinei centri abitati, con sanzioni da 25 a 500per gli inadempienti. Il primo cittadino di Orbetello ha firmato il documento per contrastare una pratica che attira sempre di più gli animali, mettendo a rischio igiene pubblica e salute dei cittadini. Secondo l’ordinanza, "la somministrazione diagli animali da parte dei cittadini può avvenire solamente mediante idonee ciotole, con divieto assoluto di utilizzare contenitori monouso in plastica, carta o cartone, anche al fine di prevenire l’inquinamento ambientale. A seguito di tale pratica si deve provvedere alla rimozione completa dei contenitori per gli alimenti e agli eventuali residui alimentari e alla pulizia dell’area nella quale avviene la somministrazione di