Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 7 DICEMBRE ORE 10.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE SULL’A1-NAPOLI: CODE PER 4 KM IN DIREZIONE. SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. A CHI è IN VIAGGIO VERSOCONSIGLIAMO DI USCIRE A FERENTINO E PERCORRERE LA STRADA REGIONALE DI SORA E LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA IN PROSSIMITà DI ANAGNI.SULLA VIA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.TRAFFICATA LA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE VELLETRI.CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’APPIA E LANINA.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral