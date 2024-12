.com - Verissimo, tra gli ospiti del weekend James Franco, Christian De Sica e Lillo

, tra glidi Silvia Toffanin del 7 e 8 dicembre 2024 ci sono l’attore HollywoodianoDecon, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e RettoreSabato 7 e domenica 8 dicembre, su Canale 5,in compagnia di.Sabato, alle ore 16.30 in esclusiva, per la prima volta a, Silvia Toffanin accoglierà l’attore hollywoodiano, attualmente al cinema con il film Hey Joe (qui la nostra recensione), ambientato nei Quartieri Spagnoli di Napoli e diretto da Claudio Giovannesi.Tutta l’energia di Rettore, icona rock della scena mule e aria di festa perDe, nelle sale nel periodo di Natale con il film Cortina Express. Infine, spazio a Giulia Salemi in attesa del suo primo bebè e a Jane Alexander, fresca di pubblicazione del suo primo libro dal titolo Jane.