Thesocialpost.it - Valerio morto a 12 anni, la polizia nella scuola. Una compagnetta: “Aveva portato qualcosa in classe”

Leggi su Thesocialpost.it

«Non voglio dire cose sbagliate, ma forseche non doveva ed era stato scoperto. Non so, magari si era agitato». Le indagini sulla tragica morte di, 12, iniziano dalle parole dei suoi compagni. Il ragazzo, che si è lanciato dal decimo piano della sua cameretta a Roma, era appena tornato da.La procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, si concentrano sullaSvizzera del quartiere Nomentano, dovefrequentava le medie. È lì che si sospetta sia accaduto. Una sgridata, un rimprovero, forse per un oggetto vietato, come racconta in lacrime una sua compagna.Laha interrogato ieri un docente, il direttore della didattica e il prorettore.