Thesocialpost.it - Ufficiale russo uccide un soldato di leva che si è rifiutato di combattere

Leggi su Thesocialpost.it

Un caso inquietante di abuso militare emerge dalla Russia: unavrebbe ucciso undidi soli 19 anni, Artem Antonov, per essersi opposto all’invio in Ucraina. L’episodio, avvenuto il 21 ottobre scorso in un campo di addestramento, è stato denunciato dalla famiglia del giovane e riportato dal portale “Storie importanti”, che ha acceso i riflettori su una vicenda che scuote il sistema militare.I fatti: una raffica fataleSecondo l’inchiesta, Antonov, originario del Tatarstan, era stato destinato a supportare le unità di fucilieri motorizzati nella regione di Kursk, al confine con l’Ucraina. Durante un’esercitazione sull’uso delle armi, un tenente, la cui identità non è stata rivelata, avrebbe deliberatamente rimosso la sicura del suo fucile d’assalto AK-12, sparando una raffica che ha colpito Antonov,ndolo sul colpo.