Iltempo.it - Ucciso dall'ex compagna: la lite poi la coltellata mortale, choc sul litorale

Sembra essersi risolto in poche ore il mistero sul delitto dell'uomo di 43 anni, Gianluca Monaco,a coltellate ieri sera a Nettuno. La ex, infatti si è costituita ai carabinieri. A lanciare l'allarme alle 22 circa in via Bachelet, sono stati i condomini che hanno sentito un uomo e una donna litigare e azzuffarsi. Al loro arrivo i militari hanno trovato per terra il cadavere del 43enne in una possa di sangue,da una o più coltellate all'addome. Gli investigatori, quindi, coordinatia procura di Velletri, hanno iniziato subito le indagini ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini registratee telecamere della zona. Un mistero che, però, è durato poco dato che in caserma a Nettuno, alcune ore dopo il delitto, ha bussato una donna di 36 anni, exdell'uomo e madre del loro figlio, la quale ha raccontato che al culmine dellaha accoltellato el'uomo.