TS – Yildiz a riposo Adzic sogna la trequarti Juve

2024-12-07 12:06:04 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:C’è il City in ChampionsTra sforzi fisici e mentali, domenica a Lecceè uscito stremato al 75’ della sua sedicesima partita da titolare e anche per questo, nonostante in settimana abbia potuto allenarsi e recuperare, Thiago Motta sta pensando di farlo rifiatare oggi contro il Bologna, in modo da averlo al top per la sfida di mercoledì sera contro il Manchester City. Quasi certamente il tecnico bianconero affiderà così le fasce del reparto offensivo a Francisco Conceiçao e Timothy Weah. Un po’ meno tecnica, ma ancora più velocità. Con il talento purissimo del numero 10 comunque a disposizione per essere distillato sul campo nella ripresa in caso di bisogno.pronto, sarà staffettaSe bisogno però non ce ne fosse, con lagià padrona della partita e del risultato, Motta potrebbe anche concedere aun turno dicompleto o quasi, approfittando del ritorno a disposizione di Vasilije