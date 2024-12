Oasport.it - Scacchi: Ding Liren e Gukesh non si prendono nessun rischio, patta la 10a del match mondiale 2024. Si va sul 5-5

Le certezze sono due sole: il quinto giorno di riposo sarà effettivo e ci sarà una tredicesima partita nella giornata di mercoledì 12., infatti, la decima delditraDommaraju, che semplicemente decidono di non farsi del male e di rimandare a un altro momento (domani, si presume e in qualche modo spera) questioni più taglienti. Intanto, per oggi, poco più di due ore e mezza allaera per il cinese e l’indiano e confronto che va avanti sul 5-5.L’interesse generale viene innalzato all’istante dal fatto che, per la terza volta in un anno e mezzo,sfodera il Sistema di Londra, a questo punto ormai sdoganato anche al livello più alto possibile per merito del cinese. In questo caso, però, la variante scelta ha molti crismi di già noto e ben presto si capisce dove si andrà a finire.