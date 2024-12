Ilfattoquotidiano.it - Roma, usata per l’elettroshock una parte dei soldi pensati per superare la contenzione meccanica e avviare percorsi di inclusione sociale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Acquisto di un’apparecchiatura di ultima generazione Trimathon IV e formazione del personale per Terapia Elettro Convulsiva (Tec), per il trattamento dei pazienti con depressione maggiore farmaco-resistente. Trattati 20 pazienti in un anno e 5 mesi”. La Tec, comunemente nota come elettroshock, è la tecnologia inventata in Italia negli anni ’30 del 1900 per il trattamento di alcune malattie psichiatriche attraverso la somministrazione di scosse elettriche al cervello che provocano convulsioni: oggi viene applicata con l’anestesia e macchinari che misurano automaticamente la quantità di elettricità da erogare. È tornata ad esserenella Capitale per iniziativa di Giuseppe Nicolò, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl5, nominato dal ministro della Salute Orazio Schillaci coordinatore vicario del Tavolo Tecnico nazionale per la Salute Mentale.