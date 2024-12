Iltempo.it - Prima della Scala, "salvate Sant'Agata": urlo dal loggione. Il motivo dell'appello

Mentre verso le 17.00, nel punto più vicino alla zona rossa di Milano, un gruppo di manifestanti vestiti di nero ha lanciato fumogeni e petardi in direzione del Teatro alla, pochi istanti'inizio de "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, che apre la stagione 2024/2025, unsi è levato dal. "San'", hanno strillato. Forte, in risposta, è stato lo scroscio di applausi del pubblico presente. In un primo momento non è stato chiaro a tutti ilfrase pronunciata quando il sipario stava per alzarsi. La spiegazione è arrivata poco dopo. L'intendeva chiedere di fare luce sulla vicendaVilla etenuta di, la casa di campagna acquistata nella frazione omonima di Villanova sull'Arda da Verdi coi proventie sue opere.