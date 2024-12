Amica.it - Pezzo chiave dell’inverno, il pull da avere punta su texture inedite, dimensioni over, colore o grafiche d’impatto

Quando arriva il freddo invernale siamo sempre alla ricerca di maglioni particolari, in modo da ampliare il proprio armadio con pezzi in grado di proteggere dalle temperature più rigide ma anche di aggiungere stile ai look di ogni giorno e non solo. Quest’anno però ci si può spingere ancora oltre. Perché la tendenza di stagione vede dominare su tuttiparticolarmente scenografici, senza mezze misure o false timidezze. In poche parole quei maglioni che da soli sono in grado di svoltare un look e farsi notare senza sforzi.Come riescono a farlo? Semplice.no su quattro fattori fondamentali, presi uno alla volta o, perché no, anche declinati tutti insieme in un unico modello, all’insegna dell’audacia.