Napolipiu.com - “Non sei Dante”: scintille tra Varriale e Capuano su Atalanta e Napoli | Foto

Leggi su Napolipiu.com

Nuovo capitolo della saga arbitrale sui social: l’ex vice direttore di Rai Sport accende la polemica sul primato della Dea, immediata la replica del giornalista di Panorama.Le polemiche arbitrali in Serie A non si placano. A riaccendere il dibattito è Enricoche, commentando il primato dell’(34 punti contro i 32 delche ha una gara in meno), ha lanciato una provocazione sui social.L’ex vice direttore di Rai Sport ha prima elogiato la squadra di Gasperini definendola “la migliore finora in Serie A”, per poi puntare il dito contro le decisioni arbitrali: due episodi controversi, contro Udinese e Milan, avrebbero favorito la formazione bergamasca.Il riferimento velato alle recenti polemiche sugli arbitraggi nelle gare delnon è sfuggito a Giovanni. Il giornalista di Panorama ha ribaltato la provocazione, citando presunti favori arbitrali ricevuti dagli azzurri nelle sfide contro Empoli e Roma.