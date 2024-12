Lanazione.it - Natale spinge il turismo. La fiducia degli operatori: “Quest’anno più eventi”

Montecatini (Pistoia), 7 dicembre 2024 – Il periodo delle festivitàverso un certo ottimismo gli imprenditori dele dei pubblici esercizi in città. I ristoratori e le strutture alberghiere di Montecatini ripongono grandenel mese di dicembre, da sempre periodo di crescita per il lavoro durante la bassa stagione. Lo rivela l’ultimo report stilato da Confcommercio, che ha fatto un’indagine tra alcune aziende associate. Lorenzo Bertelloni, del ristorante “Da Lorenzo”, auspica che “possa essere un grande dicembre, con l’incremento del lavoro., l’organizzazione delci sembra migliore: già dallo scorso weekend abbiamo osservato un maggiore movimento di persone rispetto a dodici mesi fa, anche se sappiamo che molti prenoteranno all’ultimo tuffo. La speranza è che il flusso rimanga alto e costante per tutto il mese”.