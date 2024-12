Ilnapolista.it - Napoli, Danilo e Kiwior in pole per la difesa; Luiz Felipe, Vitik o Coppola le alternative

Ilè alla ricerca di difensori centrali, Juan Jesus e Rafa Marin non danno piena fiducia al tecnico Antonio Conte.della Juventus (il cui contratto scade a giugno 2025) e, ex Spezia e ora all’Arsenal, sembrano i nomi favoriti. Ma anche l’ex Laziodello Sparta Praga edel Verona sono sul taccuino del ds Manna.Ilcerca difensori:inleLa Gazzetta dello Sport scrive:Caccia al centrale Ilè già al lavoro per la prossima stagione, dove – come richiesto da Conte – dovrà riuscire a completare la rivoluzione avviata la scorsa estate, garantendo al tecnico due titolari per ruolo per essere pronti al ritorno del doppio impegno. Ilcerca l’occasione, magari tra gli esuberi dei top club all’estero.